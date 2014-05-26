Попов вважає, що суд у справі про розгон Євромайдану має відбутись за будь-яких умов

Екс-голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вважає, що судовий процес за обвинуваченням його у нібито причетності до розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року має відбутись за будь-яких умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам після інциденту з представниками 4-ї сотні самооборони Майдану, які облили його водою, спиртом та зеленкою.

“Я чесно виконував свої обов'язки, я ходжу на всі судові засідання, даю об'єктивні покази по даній справі для того, щоб була можливість об'єктивно розібратись в ситуації 30 листопада. Я вважаю, що я цей процес повинен пройти в будь-якому випадку, в тому числі для своєї реабілітації”, - сказав Попов, наголосивши, що суд має відбутися на демократичних засадах.

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Однак при цьому колишній глава КМДА, звертаючись до журналістів, зазначив: “Ви бачите, як сьогодні забезпечене демократичне правосуддя. Ви сьогодні бачите, як відбувається практично тиск”.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він затягуванням судового процесу рішення суду про перенесення засідання, Попов сказав, що таке рішення було ухвалено судом за зверненням потерпілої сторони (наступне засідання у справі про розгон Євромайдану відбудеться 5 червня – УНІАН).

Водночас Попов засудив дії 4-ї сотні самооборони Майдану щодо нього.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

14 грудня тодішній генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові КМДА Попову, начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

12 лютого стало відомо, що кримінальне провадження щодо Попова і Сівковича було закрито Печерським судом Києва 7 лютого 2014 року.

Пізніше у прокуратурі Києві уточнили, що суд закрив кримінальне провадження стосовно Попова, Сівковича, Коряка та Федчука на підставі закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань.

14 березня Апеляційний суд Києва скасував вказане рішення та направив справу на новий розгляд до Печерського районного суду.