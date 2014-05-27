У Донецьку вночі бригада «швидкої допомоги» потрапила під обстріл

Бригада «швидкої допомоги» потрапила під обстріл у Київському районі Донецька.

Про це повідомляє "Новости Донбасса" з посиланням на прес-службу Донецької облдержадміністрації.

«Даних про те, що зараз з лікарями, поки немає», - йдеться в повідомленні.

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Станом на 23:00 26 травня за офіційною інформацією Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації, з вогнепальними пораненнями в стаціонари лікарень доставлено 15 осіб.

«Медики продовжують працювати та доставляти постраждалих до лікувальних установ. Даних про вбитих немає. Але є вбиті з боку терористичної організації "ДНР". На місці працюють фахівці-експерти. Цифри щодо загиблих офіційно з'являться, коли їх почнуть доставляти в морги», - йдеться в повідомленні.