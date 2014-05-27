В Україні створено інтернет-сервіс для відправки листів народним депутатам

«Napyshy.org полегшує відправку листа народному депутату України в правильному форматі», - йдеться в повідомленні на сайті. При цьому, згідно з повідомленням, сервіс не гарантує, що автор звернення обов'язково отримає відповідь на лист.

«Кожен громадянин повинен розуміти, що звернення, надіслане електронною поштою нічим не відрізняється від звернень, надісланих поштою або переданих у приймальню», - зазначається на сайті.

Для розгляду звернення громадянина в обов'язковому порядку повинен вказати своє прізвище, ім'я та по батькові, адресу (поштову адресу проживання та електронну пошту) та телефон.

«Образи, погрози і нецензурні вислови можуть стати підставою для адміністративно-кримінального переслідування з боку адресатів», - зазначається у правилах використання інтернет-ресурсу.