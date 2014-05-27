Самопроголошеного «Народного мера» Полторацьку посадили в СІЗО

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Їй оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України, а 23 травня Шевченківським райсудом м. Києва їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Читайте такожПравоохоронці затримали самопроголошеного «мера» Тореза Полторацьку

Апеляційним судом міста Києва 22 травня також залишено в силі рішення суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою "міністру оборони" самопроголошеної Донецької народної республіки Ігорю Хакімзянову.

Генеральна прокуратура України офіційно застерігає про неприпустимість підтримки сепаратистських проявів та участі у терористичних організаціях Донецької і Луганської народних республіках.

Відповідно до ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України за участь, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної організації, передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.