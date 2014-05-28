Мерами Чернівців та Херсона стали представники Батьківщини
03:35, 28 травня 2014Політика
0 0
Новим мером Чернівців обрано голову обласного осередку "Фронт змін", члена ВО "Батьківщина" Олексія Каспрука.
Соратники Тимошенко перемогли на місцевих виборах / REUTERS
Про це пише "Сегодня".
"За підсумками голосування на позачергових виборах Чернівецького міського голови 25 травня 2014 Чернівецьким міським головою обраний Каспрук Олексій Павлович... за якого віддано 62572 голоси виборців", - повідомляє прес-служба Чернівецької міськради.
Читайте такожНовим мером Одеси став Геннадій Труханов
У свою чергу вибори мера Херсона виграв ще один представник "Батьківщини" Володимир Миколаєнко.
Міська виборча комісія підраховує останні голоси, але за вже наявними даними за Миколаєнко проголосували майже 36% жителів Херсона. Друге і третє місця практично з однаковим результатом 12,7% і 12,6% зайняли відповідно Ігор Семечев і В'ячеслав Яременко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter