Мерами Чернівців та Херсона стали представники Батьківщини

Про це пише "Сегодня".

"За підсумками голосування на позачергових виборах Чернівецького міського голови 25 травня 2014 Чернівецьким міським головою обраний Каспрук Олексій Павлович... за якого віддано 62572 голоси виборців", - повідомляє прес-служба Чернівецької міськради.

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У свою чергу вибори мера Херсона виграв ще один представник "Батьківщини" Володимир Миколаєнко.

Міська виборча комісія підраховує останні голоси, але за вже наявними даними за Миколаєнко проголосували майже 36% жителів Херсона. Друге і третє місця практично з однаковим результатом 12,7% і 12,6% зайняли відповідно Ігор Семечев і В'ячеслав Яременко.