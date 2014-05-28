Бойовики зайняли управління ДСНС у Донецьку, біля будівлі почали зводити барикади

15:25, 28 травня 2014
Політика
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У Донецьку бойовики зайняли управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Боевики заняли здание ГСЧС в Донецке / REUTERS

У Донецьку бойовики зайняли управління Держслужби з надзвичайних ситуацій на вулиці Щорса.

Як повідомляє «Українська правда», бойовики попросили всіх людей залишити будівлю, пожежні машини були відігнані в інше місце.

Біля будівлі будують барикаду із залізобетонних блоків.

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Поряд із цим місцем розташовується травматологія, де раніше лунали постріли.

За два квартали від управління ДСНС на сусідній вулиці знаходиться будівля Донецької міськради.

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