Бойовики зайняли управління ДСНС у Донецьку, біля будівлі почали зводити барикади
15:25, 28 травня 2014Політика
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У Донецьку бойовики зайняли управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Бойовики зайняли будівлю ДСНС в Донецьку / REUTERS
У Донецьку бойовики зайняли управління Держслужби з надзвичайних ситуацій на вулиці Щорса.
Як повідомляє «Українська правда», бойовики попросили всіх людей залишити будівлю, пожежні машини були відігнані в інше місце.
Біля будівлі будують барикаду із залізобетонних блоків.
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Поряд із цим місцем розташовується травматологія, де раніше лунали постріли.
За два квартали від управління ДСНС на сусідній вулиці знаходиться будівля Донецької міськради.
Відео Ekaterina Sergatskova
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