Через терористів мешканці Донецька почали тікати з міста - ЗМІ

Здебільшого це жінки та діти. Чимало біженців прибуває і до Києва. Люди налякані, полишають роботу, домівки, беруть найнеобхідніше – гроші та документи.

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Повертатися не планують, доки ситуація не стабілізується. Дехто ледь стримує сльози і побачене за останні дні порівнює не інакше, як з війною, передає ТСН.

"Я такого ніколи в житті не переживала. Це було дуже поряд, я з дитиною у погребі переховувалася. Це дуже страшно", - каже одна з мешканок Донецька.

Дії бойовиків біженці оцінюють украй негативно. "Захопила якась купка. Незрозуміло, що це за донбаська махновщина якась! Розумієте? Ми хочемо жити в Україні, наша Батьківщина – Україна! Аж ніяк не донецька республіка, не луганська", - кажуть люди з Донбасу.