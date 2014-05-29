Терористи сьогодні планують "евакуювати" зі Слов'янська 200 дітей - Тимчук

Заплановане терористами вивезення 200 дітей із Слов'янська не узгоджувалося зі штабом антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на прес-конференції в Києві.

«Нас насторожує той факт, що так звана місцева влада Слов'янська повідомила про вивезення сьогодні після обіду групи дітей, близько 200 осіб, нібито в «Артек» до Криму», - сказав він.

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«Інформаційний опір» намагається встановити подробиці цієї акції, адже «річ у тому, що так звана місцева влада Слов'янська не узгоджувала це питання з силами АТО, жодної інформації про порядок пересування, вивезення дітей немає взагалі», - зазначив Тимчук.

«Вся ця історія схожа на сплановану акцію. Ми побоюємося, що будуть проведені якісь акції терористів, щоб потім покласти вину на українських силовиків», - вважає він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що планується евакуювати близько 200 дітей із Слов'янська і відправити їх на якийсь час до Криму і Підмосков'я.