Терористи сьогодні планують "евакуювати" зі Слов'янська 200 дітей - Тимчук
Запланована терористами евакуація 200 дітей із Слов'янська не узгоджувалася зі штабом АТО.
Заплановане терористами вивезення 200 дітей із Слов'янська не узгоджувалося зі штабом антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на прес-конференції в Києві.
«Нас насторожує той факт, що так звана місцева влада Слов'янська повідомила про вивезення сьогодні після обіду групи дітей, близько 200 осіб, нібито в «Артек» до Криму», - сказав він.
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«Інформаційний опір» намагається встановити подробиці цієї акції, адже «річ у тому, що так звана місцева влада Слов'янська не узгоджувала це питання з силами АТО, жодної інформації про порядок пересування, вивезення дітей немає взагалі», - зазначив Тимчук.
«Вся ця історія схожа на сплановану акцію. Ми побоюємося, що будуть проведені якісь акції терористів, щоб потім покласти вину на українських силовиків», - вважає він.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що планується евакуювати близько 200 дітей із Слов'янська і відправити їх на якийсь час до Криму і Підмосков'я.