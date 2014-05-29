В результаті нападу бойовиків на колону силовиків один військовий загинув, 3 поранені - Тимчук

В результаті нападу терористів на колону силовиків у Харківській області загинув один військовослужбовець і троє поранені.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожТимчук розповів про втрати серед терористів та про те, що вони воюють виключно за гроші

"За оперативними даними групи "Інформаційний опір", у Харківській області, поблизу Ізюма, терористами була обстріляна колона силовиків з двох автомобілів - вантажного і легкового", - написав Тимчук.

Зокрема, терористи обстріляли вантажний автомобіль з підствольних гранатометів.

Читайте такожОДА: у Донецьку терористи викрали машину швидкої допомоги

"Один з українських силовиків загинув, троє поранені", - повідомив Тимчук і додав, що колона силовиків пересувалася без організації бойової охорони.

Як повідомлялося, терористи обстріляли колону українських військових за кілька кілометрів від Ізюма по дорозі на Слов'янськ близько 16.30.

За даними ТСН, колона перевозила гармати, а стрілянину вели по автомобілях, які замикали колону.