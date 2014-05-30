З сайту президента зникло розпорядження про урочистості на Майдані

З сайту в. о. президента зникло розпорядження Турчинова про урочисті заходи на Майдані Незалежності з нагоди вступу на посаду новообраного президента.

АП видалила з сайту виконуючого обов'язки президента розпорядження Турчинова про урочисті заходи на Майдані Незалежності в Києві з нагоди вступу на посаду новообраного президента. Читайте такожУрочистості з нагоди обрання президента пройдуть на Майдані Незалежності Як повідомляв УНІАН, інавгурація новообраного президента України Петра Порошенка відбудеться 7 червня.

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