З сайту президента зникло розпорядження про урочистості на Майдані
18:31, 30 травня 2014Політика
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З сайту в. о. президента зникло розпорядження Турчинова про урочисті заходи на Майдані Незалежності з нагоди вступу на посаду новообраного президента.
Скріншот сторінки сайту в.о. Президента України
АП видалила з сайту виконуючого обов'язки президента розпорядження Турчинова про урочисті заходи на Майдані Незалежності в Києві з нагоди вступу на посаду новообраного президента.
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Як повідомляв УНІАН, інавгурація новообраного президента України Петра Порошенка відбудеться 7 червня.
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