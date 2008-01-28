Тимошенко: в коаліції спостерігається політична конкуренція

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що жодна її дія “не стане кроком до руйнування коаліції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, виступаючи сьогодні в Європарламенті.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що всередині демократичної коаліції на сьогоднішній день спостерігається політична конкуренція.

Прем`єр також відзначає важливість переговорів українських політиків і влади з Європарламентом для збереження стабільності в Україні.

«Важливий переговорний процес між двома нашими командами, між Президентом, вами і мною як прем`єр-міністром, щоб було таке відчуття непорушності для коаліції, щоб ніяка погана складова конкуренція не порушила стабільність в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також прем`єр-міністра зазначила, що чекає від Європарламенту підтримки в розробці посиленої угоди між ЄС і Україною, причому в цьому контексті важливі два аспекти – політична асоціація і максимально глибока економічна інтеграція.