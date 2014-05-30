Батальйон «Донбас» оголосив посилену мобілізацію

«Посилена мобілізація ведеться з метою набору максимальної кількості добровольців в батальйон, який умовно буде поділено на 3 частини. Перша увійде до складу Національної гвардії, підконтрольній МВС. Друга частина увійде в 24-й батальйон територіальної оборони, підконтрольний Міноборони. Третя його частина залишиться в якості загону народного ополчення і буде брати участь в обороні 4-х районів західного Донбасу - Добропільського, Великоновоселковкого, Червоноармійського та Олександрівського», - йдеться в повідомленні прес-служби батальйону «Донбас».

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Основними напрямками його роботи буде проведення розвідувальних, протидиверсійних, штурмових операцій; посилення охорони державних кордонів від диверсійних і терористичних груп. З 30 травня створений з добровольців батальйон «Донбас» почне підготовку зі спеціалістами в якості спецпідрозділу по боротьбі з терористами.

Повідомляється, що бюрократична процедура набору в батальйон буде зведена до мінімуму, у зв'язку з прискореними темпами його формування.

На сьогодні вже розробляється навчальна програма, що дозволяє швидко і ефективно підготувати бійців, з упором на специфіку поставлених перед ними завдань.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з командиром батальйону Семеном Семенченко, в результаті чого була досягнута домовленість про створення на базі батальйону «Донбас» спецпідрозділу.