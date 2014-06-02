Тимчук спростовує інформацію, що "авіація розсіяла бойовиків" під Луганськом

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.

За даними групи, під час штурму терористами Луганського прикордонного загону вже знищено 5 бойовиків, 8 поранені.

З боку українських прикордонників 7 поранених, 3 з них важко, пише Тимчук.

Раніше керівник групи інформування про АТО Владислав Селезньов заявив, що прикордонникам "на допомогу силами АТО була спрямована авіація, яка виконала бойове завдання і розсіяла терористів".

Жителів Луганська міська влада закликала не залишати свої будинки.