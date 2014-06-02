Тимчук спростовує інформацію, що "авіація розсіяла бойовиків" під Луганськом
10:52, 02 червня 2014Політика
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Інформація про те, що авіація АТО "розсіяла терористів", не підтверджується.
Авіація не змогла атакувати терористів - Тимчук / colonelcassad.livejournal.com
Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.
За даними групи, під час штурму терористами Луганського прикордонного загону вже знищено 5 бойовиків, 8 поранені.
З боку українських прикордонників 7 поранених, 3 з них важко, пише Тимчук.
Раніше керівник групи інформування про АТО Владислав Селезньов заявив, що прикордонникам "на допомогу силами АТО була спрямована авіація, яка виконала бойове завдання і розсіяла терористів".
Жителів Луганська міська влада закликала не залишати свої будинки.
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