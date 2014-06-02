Речник АТО: Луганську ОДА підірвали зсередини

17:05, 02 червня 2014
Політика
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Вибух стався всередині будівлі Луганської обласної державної адміністрації (ОДА). Ніякого обстрілу ззовні не було, повідомив прес-офіцер антитерористичної операції (АТО) Олексій Дмитрашківський.

Взрыв в Луганске / Радио Свобода
 

«Найімовірнішою причиною вибуху було необережне та невміле поводження зі стрілецькою зброєю та вибуховими речовинами», – заявив він.

Як повідомляв раніше УНІАН, припускалось, що вибух будівлі ОДА стався через влучення в нього снаряду, який був неточно випущений терористами з ПЗРК по українському літаку.

За словами Олексія Дмитрашевського, обстрілу будівлі ззовні, тим більше – з літака, не відбувалося.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що будівля ОДА у Луганську сильно пошкоджена.

На кадрах, які зафіксувала одна з веб-камер, в центрі Луганська поряд з будівлею облдержадміністрації відбувся сильний вибух. Однак можна з великою часткою ймовірності стверджувати, що цей вибух не був викликаний діями авіації. Як видно на відео (приблизно з 14 секунди), снаряд, що викликав вибух, був випущений кимось із землі, а не з повітря. 

Безпосередньо перед деревами, розташованим за п'ятником в центрі кадру видно швидкий проліт снаряду паралельно поверхні землі.

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