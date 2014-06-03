Бойовик застрелив жителя Макіївки у дворі будинку

У Горняцькій РВ Макіївки від 56-річної жінки надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку по вул. Запоріжська виявлено труп 47-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляється на сайті ГУМВС України в Донецькій області.

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Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що о 20.00 невідомий у камуфляжній формі, перебуваючи у дворі вказаного будинку, з невстановленої зброї здійснив постріл в груди потерпілому, від чого останній помер на місці. Внесено до ЄРДР відомості з кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України.