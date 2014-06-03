Янукович, Азаров і Курченко через суд намагаються анулювати санкції ЄС - ЗМІ

20:15, 03 червня 2014
Політика
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Екс-президент Віктор Янукович, його сини і ще шість інших людей, яких включено до "чорного списку" Європейського Союзу, подали позови на рішення ЄС щодо заморожування їх рахунків.

REUTERS

Екс-заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов з цього приводу подав позов до Європейського суду в Люксембурзі 29 квітня, повідомляє "EUObserver". 

12 травня позови подали екс-прем'єр-міністр Микола Азаров та його син Олексій.

14 травня три позови подали Янукович і його сини Віктор та Олександр. Наступного дня -15 травня - позови подали бізнесмен Сергій Курченко, екс-глава адміністрації президента Андрій Клюєв і його брат, народний депутат Сергій Клюєв.Читайте такожАзаров просить ЄС розморозити його активи – ЗМІ

В повідомленні також йдеться про те, що колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава СБУ Олександр Якименко та екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко написали до Ради ЄС письмові запити для отримання доказів, що також може свідчити про наміри подати позови. 

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