Курченко запевняє Європу, що він чесний бізнесмен, і просить розморозити його активи

Про це повідомляє видання EUobserver із посиланням на джерела в дипломатичних колах, інформує Еспресо TV.

Втікачі подали протест на застосовані до них Радою Європи санкції. Нині справа розглядається робочою групою Ради ЄС, але швидше за все, припускає дипломат, за гроші доведеться поборотися у судах Люксембурга.

Фінансові активи колишніх українських товстомсумів були заблоковані 5 березня, через два тижні після падіння режиму Януковича. Санкції за розкрадання державних коштів і порушення прав людини застосували до 18 осіб, у тому числі до самого колишнього президента і його молодшого сина, Віктора.

Які адвокатські контори будуть представляти інтереси Курченка і Януковича – поки не ясно, однак це не "Альбер & Geiger" (компанія, що веде справу Азарова), - пише EUobserver.

Тимчасовий уряд України вважає, що з державної казни за 4 роки перебування при владі колишнього режиму, було вкрадено $ 70 млрд, що призвело до виснаження життєво важливих інституцій, у тому числі української армії.

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За допомогою розслідувань чиновників ЄС і Федерального бюро США, український уряд планує репатріювати ці кошти.

Сергій Курченко, 28-річний банкір, «газовий барон» і медіа-магнат, тісно співпрацював з колишнім правлячим кланом. 6 березня на сайті його компанії Vetek Group, було опубліковане звернення, в якому Сергій Курченко заявляє, що він чесна людина і готовий співпрацювати з європейськими слідчими.

«Я чесний український бізнесмен ... Я готовий надати всі необхідні документи та надати будь-яку допомогу інспекційним органам ЄС для того, щоб довести свою невинність".

Натомість, українські прокурори видали ордер на його арешт за звинуваченням у крадіжці 100 мільйонів доларів з державної газової компанії. Вони стверджують, що Курченко найняв "тітушок" – бантитів у штатському, які били протестувальників.

Тим часом, журналістам стали відомі документи, які свідчать про те, що Курченко є одним з організаторів злочинних угрупувань та звіт про його корцпційні дії. Наприклад, з Сергієм Курченком пов'язані офшорні фірми, в тому числі три на Кіпрі, куди направлялись величезні суми через ABLV Bank Латвії.

Олександр Янукович, 40 років, за освітою стоматолог.

Він також став одним із найбагатших людей України після отримання контролю над банком за часів президентсва свого батька.

Де зараз перебувають Азаров, Курченко та Олександр Янукович - невідомо. Раніше повідомлялось, що Микола Азаров втік до Австрії де його родина має бізнес і нерухомість. Так званий «Чорний» список ЄС заморожуючи активи, не забороняє видачу віз.

Таємничий дипломат додав, що відповідно до правил, у разі запровадження санкцій, держави-​​члени Євросоюзу можуть дозволити випуск заморожених грошових коштів, щоб заплатити за «розумні» судові витрати.