Вночі на Луганщині сталася перестрілка біля блокпосту - ЗМІ

Сьогодні вночі у м. Щастя (Жовтневий район Луганська) на одному з блокпостів сталася перестрілка. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах і місцеві ЗМІ.

Опівночі пролунала серія вибухів, яка тривала близько 10 хвилин. Снаряди розривалися у районі блокпосту сепаратистів біля моста через Сіверський Донець. За словами місцевих жителів, сильно постраждало розташоване неподалік барикади кафе «Оазис».

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«За попередніми даними, один зі снарядів потрапив у житловий будинок, ще один пошкодив міську водозабірну свердловину. Люди виходять з квартир і ховаються у підвалах. У районі блокпосту чутні автоматні постріли», - пишуть очевидці.