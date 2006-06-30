Костенко назвав головну проблему коаліції

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що від прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та голови Верховної Ради Петра ПОРОШЕНКА не варто чекати реальної державної політики.

Про це він заявив в сьогоднішньому інтерв’ю «Газеті по-українськи», повідомили у прес-службі УНП.

Зокрема, за словами лідера УНП, від прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО та спікера П.ПОРОШЕНКА “реальної державної політики годі й чекати, бо це два потужних бізнесмена, і бізнесовий інтерес у них завжди переважає державний». «Ніякого потенціалу зваженої стратегічної політики у цьому дуеті я не бачу. ТИМОШЕНКО працюватиме на президентські вибори й фактично вже розпочала передвиборну кампанію. А Петро Олексійович користуватиметься цією посадою для реанімації свого політичного обличчя – щоб зробити його привабливим. І це, знову ж таки, особистий, а не загальнодержавний інтерес», - додав Ю.КОСТЕНКО.

Загалом Ю.КОСТЕНКО не вірить, що СПУ, БЮТ і «Наша Україна» об’єдналися навколо реалізації програми Президента та прогнозує економічну та політичну кризи в Україні.

Головною проблемою коаліції, переконаний Ю.КОСТЕНКО, є її ідеологія. «Соціалісти, наприклад, ніколи не відмовляться від своєї позиції щодо землі, державної власності, НАТО. Від чогось не відмовляться інші. А будь-яка ідеологічна відмінність – це завжди фактор нестабільності”, - сказав він. “Іншою проблемою є те, що коаліція матиме прем’єр-міністра-жінку, яка стартує на президентських виборах 2009 року. І це не сприятиме роботі», - зазначив лідер УНП.

Як сказав Ю.КОСТЕНКО, він далекий від думки щодо відновлення довіри між СПУ, БЮТ і ”Нашою Україною”. «Я дуже добре знаю Олександра МОРОЗА. Він не зможе сприйняти все те, що називається європейською демократією. Те саме стосується й так званої "соціал-демократії” Юлії ТИМОШЕНКО, яка є уособленням чи не найбільших в Україні капіталів. Ну, й ідеологічна позиція Романа БЕЗСМЕРТНОГО… Тут взагалі без коментарів», - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи може помаранчева коаліція все ж таки не відбутися, лідер УНП зазначив, що «ризик є», однак запевнив, що «під загрозою розпуску парламенту коаліціанти швидко домовляться».