У ДПСУ спростовують інформацію про отримання прикордонниками хабарів за пропуск транспорту з бойовиками

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

“Зараз всі сили кинуті на кордон для унеможливлення проходу бойовиків. Якщо у депутата є докази, прізвища, нехай їх надасть, щоб ми розібралися і в разі необхідності покарали винних. Взагалі такі заяви безпідставні і робити їх в такий час, не маючи доказів, як мінімум некоректно”, - сказали у прес-службі прикордонників.Читайте такожВійськові експерти пояснили, чому східний кордон України виявився "прозорим"

Водночас у прес-службі зазначили що наразі не володіють інформацією, яку оприлюднив керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук щодо формування на кордоні з Україноюколон із 50 вантажівок з бойовиками, але зауважили, що ще кілька днів тому інформували, про те, що подібні дії спостерігаються.