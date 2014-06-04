На кордоні з Україною сформовані автоколони з 50 вантажівок з бойовиками - Тимчук

За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», успішні дії сил АТО викликали паніку в рядах донбаських терористів.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Cпротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Від лідерів бойовиків, які орудують в Донецькій та Луганській областях, запити на екстрену допомогу йдуть і до Росії, і у Крим", - пише він.

На даний момент, за даними групи «ІС», російські «куратори» терористів на Сході України вживають заходів щодо надання допомоги.

"Зокрема, на території окупованого Криму з бойовиків місцевої, так званої, «самооборони» вже сформовано загін загальною чисельністю близько 300 осіб, готовий до проникнення на Донбас", - повідомив Тимчук.

Також він зазначив, що в прикордонних районах Росії навпроти Донецької області сформовані автоколони з озброєними бойовиками загальною чисельністю до 50 вантажних автомобілів.

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"Луганські терористи отримали обіцянку від російських координаторів на прибуття підкріплення від «кавказців» (чисельність підкріплення та маршрути проникнення в Україну уточнюються)", - пише він.

У даний момент українські силові структури вживають заходів з запобігання проникнення даних терористичних груп на територію України.