СБУ зайнялася авторами силового сценарію возз’єднання Криму з Росією

СБУ порушила кримінальну справу за фактом закликів до порушення територіальної цілісності України представниками об’єднання «Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія».

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила керівник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Зокрема, вона повідомила, що 22 січня цього року слідчим відділом ГУ СБУ в АРК за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) порушено кримінальну справу за фактом вчинених представниками об’єднання «Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія» публічних закликів і розповсюдження ними матеріалів із закликами до дій з метою зміни меж території і державного кордону України, конституційного ладу України, в тому числі шляхом реалізації так званого «силового сценарію возз’єднання Криму з Росією».

М.ОСТАПЕНКО повідомила, що представники цієї організації протягом 2006-2007 років проводили діяльність, спрямовану на порушення територіальної цілісності України. Вона наголосила, що СБУ стосовно лідерів та активістів цього об’єднання неодноразово вживала заходи профілактичного характеру, у тому числі виносились офіційні застереження. Також ці особи притягувались органами міліції до адміністративної відповідальності за порушення вимог статей 181-1 (Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) і 186-5 (Порушення законодавства про об’єднання громадян) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вона додала, що для проведення розслідування у рамках кримінальної справи в ГУ СБУ в АРК створено слідчо-оперативну групу, яка розпочала здійснення процесуальних заходів (обшуки, допити тощо), передбачених чинним законодавством.