СБУ оголосила в розшук сепаратистів Павла Губарєва і Василя Нікітіна

Інформація про розшук оприлюднена на сайті МВС у розділі «особи, які ховаються від органів досудового слідства», передає Еспресо.TV.

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Так, згідно з інформацією, Павло Губарєв підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу («дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади»).

Зазначається, що Павло Губарев зник з поля зору правоохоронців 26 травня.

У той же час, Василь Нікітін підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу («умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України або конституційного ладу, вчинені за змовою осіб»). Він зник з поля зору правоохоронців 28 травня.

Суд видав постанову про затримання підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ вже затримувала так званого «народного губернатора Донецька» Павла Губарева, проте була вимушена відпустити його в обмін на трьох захоплених терористами співробітників СБУ.

Проти Павла Губарева було порушено кримінальну справу. Він був звинувачений в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, в захопленні державної влади та державних або громадських будівель чи споруд. 6 березня його заарештували.