Яценюк обіцяє звільнити Донецьк та Луганськ від терористів

11:07, 06 червня 2014
Політика
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Донецька та Луганська області будуть звільнені від терористів.

Бандитизм і тероризм, які спонсорується Росією, буде знищений / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на засідання парламенту.

Читайте такожЯценюк доручив МВС і СБУ доставити пенсії на ДонбасВін зазначив, що “ми звільнимо Донецьк і Луганськ від тих, хто також посягає на їхнє майбутнє”.

“Бандитизм і тероризм, які спонсорується Росією, буде знищений”, - наголосив Яценюк.

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