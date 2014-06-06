Яценюк обіцяє звільнити Донецьк та Луганськ від терористів
11:07, 06 червня 2014Політика
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Донецька та Луганська області будуть звільнені від терористів.
Бандитизм і тероризм, які спонсорується Росією, буде знищений / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на засідання парламенту.
Читайте такожЯценюк доручив МВС і СБУ доставити пенсії на ДонбасВін зазначив, що “ми звільнимо Донецьк і Луганськ від тих, хто також посягає на їхнє майбутнє”.
“Бандитизм і тероризм, які спонсорується Росією, буде знищений”, - наголосив Яценюк.
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