НАТО і Євросоюз спільно обговорять ситуацію в Україні

14:54, 06 червня 2014
Політика
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НАТО і Європейський союз прийняли рішення спільно обговорити ситуацію в Україні.

НАТО и ЕС обсудят Украину на неофициальной встрече / mil.gov.ua

Як повідомили УНІАН у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, дискусія відбудеться в рамках неофіційної зустрічі 10 червня.

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«Північноатлантична рада і комітет Європейського союзу з питань політики і безпеки проведуть спільну неофіційну зустріч для обговорення ситуації в Україні», - йдеться в повідомленні.

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