НАТО і Євросоюз спільно обговорять ситуацію в Україні

Як повідомили УНІАН у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, дискусія відбудеться в рамках неофіційної зустрічі 10 червня.

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«Північноатлантична рада і комітет Європейського союзу з питань політики і безпеки проведуть спільну неофіційну зустріч для обговорення ситуації в Україні», - йдеться в повідомленні.