НАТО і Євросоюз спільно обговорять ситуацію в Україні
14:54, 06 червня 2014Політика
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НАТО і Європейський союз прийняли рішення спільно обговорити ситуацію в Україні.
НАТО і ЄС обговорять Україну на неофіційній зустрічі / mil.gov.ua
Як повідомили УНІАН у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, дискусія відбудеться в рамках неофіційної зустрічі 10 червня.
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«Північноатлантична рада і комітет Європейського союзу з питань політики і безпеки проведуть спільну неофіційну зустріч для обговорення ситуації в Україні», - йдеться в повідомленні.
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