На Печерську в Києві вибухнула машина з луганськими номерами

Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався на розі вулиці Кутузова і Старонаводницької.

Як кажуть очевидці, вибух стався приблизно о 10-й годині ранку, коли у Верховній Раді України почалася інавгурація президента України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН правоохоронці, в машині на момент вибуху перебував один водій. Особа, яка зараз встановлюється, знаходиться в реанімації 12-ї лікарні. Причини вибуху поки невідомі.

Рух по вулиці Кутузова в бік центру перекрито.

Як повідомляє ТСН, вибувх стався в автомобілі Infinity, який їхав в середньому ряду проїжджої частини вулиці Кутузова в напрямку бульвару Лесі Українки.

З словами керівника Печерського райвідділу міліції Володимира Бондаренка, вибух стався у днищі автомобіля, але поки остаточну причину не встановлено. Постраждав водій авто – він потрапив до лікарні, стан його здоров`я не уточнюється, постраждалий знаходиться в операційній.

Машину відігнали з місця пригоди і не підпускають до нею людей, адже зберігається загроза повторного вибуху. Найімовірніше вибух стався під сидінням водія, оскільки його витягли з авта. Номерні знаки з Infinity зняли.

Рух відкрито лише на одній полосі в напрямку бульвару Лесі Українки, у зворотному напрямку – перекрито. На проїжджій частині залишилися сліди вибуху. Як повідомляють очевидці, машина під час вибуху рухалася, а вибух був потужним.

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