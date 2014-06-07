З Вінниці в зону АТО відбули 132 бійці спецбатальйону «Грифон» та батальйону міліції

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, зведений загін міліціонерів Вінниччини, який увечері 6 червня поїхав у зону антитерористичної операції, замінить своїх колег, які тривалий час несли службу на східній Україні.

Міліціонерів забезпечили усім необхідним для польових умов. Їм придбали нову форму, взуття, спецзасоби, зброю, біноклі, тепловізори. Забезпечили харчуванням, водою та речами першої необхідності.Читайте такожЗа три місяці була сформована українська армія - Яценюк

Перед виїздом міліціонери, відряджені в зону АТО, отримали благословення від настоятеля храму святого великомученика Димитрія Солунського отця Сергія, який побажав хлопцям якнайшвидше повернутися додому з миром та неушкодженими. Він подарував міліціонерам обереги - іконки Іллі Муромця.

«Для себе ви обрали нелегке, але почесне випробування, яке маєте пройти чесно та гідно. Я завжди готовий вас підтримати. Якщо потрібна допомога, телефонуйте мені у будь-який час дня і ночі. До вас в мене один наказ – усім повернутися живими», - з таким словами звернувся до міліціонерів зведеного загону керівник обласної міліції полковник Олег Школьний.