Дачу Януковича у селі Урзуф на Донеччині пограбували (фото)
13:40, 07 червня 2014Політика
6 0
Дачу екс-президента утікача Віктора Януковича у селі Урзуф Донецької області пограбували невідомі, повідомляють місцеві ЗМІ.
Фото: Новини Донбасу
Про це повідомляють Новини Донбасу.
За інформацією ЗМІ, 29 травня народний депутат Олег Ляшко побував на дачі Януковича у селі Урзуф про що написав на своїй сторінці у фейсбуці. Ляшко констатував, що там немає такої розкоші як у Межигір'ї.Читайте такожНа Донбасі експропріювали три джипа сім'ї Януковича - депутат
Фото: Новини Донбасу
Також Ляшко повідомив, що буде ініціювати у Верховній Раді передачу дачі Януковича і сусіднього маєтку екс-начальника акцизного управління Міндоходів дитячої лікарні Охматдит для реабілітації тяжкохворих дітей.
Фото: Новини Донбасу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter