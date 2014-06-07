Дачу Януковича у селі Урзуф на Донеччині пограбували (фото)

Про це повідомляють Новини Донбасу.

За інформацією ЗМІ, 29 травня народний депутат Олег Ляшко побував на дачі Януковича у селі Урзуф про що написав на своїй сторінці у фейсбуці. Ляшко констатував, що там немає такої розкоші як у Межигір'ї.Читайте такожНа Донбасі експропріювали три джипа сім'ї Януковича - депутат

Також Ляшко повідомив, що буде ініціювати у Верховній Раді передачу дачі Януковича і сусіднього маєтку екс-начальника акцизного управління Міндоходів дитячої лікарні Охматдит для реабілітації тяжкохворих дітей.