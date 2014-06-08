На Майдані вимагають відсторонення Литвина від виконання обов'язків голови ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було підтримано учасниками віча після оприлюднення відповідного листа Центральної ради сотень Майдану прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, голові Верховної Ради Олександру Турчинову, в.о. генерального прокурора Олегу Махніцькому та голові СБУ Валентину Наливайченку.

У листі викладено факти діяльності Литвина, які громада сприймає як злочини.Читайте такожУ ДПСУ спростовують інформацію про отримання прикордонниками хабарів за пропуск транспорту з бойовиками

“Вимагаємо від керівництва держави: перше - негайне відсторонення від своїх обов'язків голови Державної прикордонної служби Миколи Литвина”, - йдеться у листі.

Також Майдан вимагає провести перевірку діяльності Литвина та його підлеглих, і в разі підтвердження фактів невиконання завдань служби відкрити кримінальні провадження, звільнити винних з посад та позбавити військових звань.

Зі сцени також пролунала ініціатива про виведення Державної прикордонної служби зі складу Міністерства внутрішніх справ та підпорядкування відомства безпосередньо президенту України Петру Порошенку як окремої державної установи.Читайте такожПрикордонники звинуватили Міноборони у ненаданні допомоги в боях з терористами

Крім того, учасника віче просять владу терміново відреагувати на ситуацію на східному кордоні України та підкріпити Держприкордонслужбу іншими військами та сформованими батальйонами.