У Слов'янську після кількагодинного бою настало затишшя - ЗМІ

Також снаряди влучили в адміністративні будівлі та житлові будинки. У лікарнях багато поранених. За повідомленням місцевих ЗМІ, українська артилерія завдала ударів по будівлі місцевого виконкому, а також СБУ та міліції. Один зі снарядів влучив у будівлю розважального комплексу, який останнім часом не працював і там був розташований штаб бойовиків, повідомляє 5 канал. Читайте такожСили АТО тримають Слов'янськ у щільному кільці: терористи істерично намагаються вирватися

Речник штабу антитерористичної операції Владислав Селезньов знову запевнив - військові не ведуть стрільбу в бік житлових кварталів чи місць можливого скупчення цивільних.

Терористи стріляли по позиціях українських силовиків та житлових кварталів з мінометівз двору церкви.