Бойовики з двору церкви ведуть вогонь з мінометів по позиціях силовиків і житлових кварталах Слов'янська

Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"В районі Черевковки (передмістя Слов'янська) з подвір'я церкви працює 120-мм міномет терористів. Ведеться вогонь по позиціях українських силовиків на горі Карачун, так і по житлових кварталах міста", - повідомив експерт.Читайте такожУ Слов'янську та Краматорську відновилася стрілянина, чути сильні вибухи

За інформацією Тимчука, протягом дня бойовиками обстрілювалися блок-пости українських військових навколо міста. За попередніми даними, 3 силовика поранені.

Також терористи обстрілюють трасу Ізюм-Слов'янськ на під'їзді до Слов'янська. Щоб уникнути жертв серед мирного населення, сили АТО тимчасово перекрили рух громадського автотранспорту по трасі.