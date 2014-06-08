Бойовики з двору церкви ведуть вогонь з мінометів по позиціях силовиків і житлових кварталах Слов'янська
За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в Слов'янську тривають бойові зіткнення.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"В районі Черевковки (передмістя Слов'янська) з подвір'я церкви працює 120-мм міномет терористів. Ведеться вогонь по позиціях українських силовиків на горі Карачун, так і по житлових кварталах міста", - повідомив експерт.Читайте такожУ Слов'янську та Краматорську відновилася стрілянина, чути сильні вибухи
За інформацією Тимчука, протягом дня бойовиками обстрілювалися блок-пости українських військових навколо міста. За попередніми даними, 3 силовика поранені.
Також терористи обстрілюють трасу Ізюм-Слов'янськ на під'їзді до Слов'янська. Щоб уникнути жертв серед мирного населення, сили АТО тимчасово перекрили рух громадського автотранспорту по трасі.