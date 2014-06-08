Помічник Держсекретаря США здійснила робочу поїздку на Одещину

Як передає кореспондент УНІАН, Нуланд в Одесі зустрілася з керівниками Одеської та Дніпропетровської областей Ігорем Палицею Ігорем Коломойським. На офіційну зустріч, що відбувалась в будівлі Одеської обласної державної адміністрації, пресу не допустили. Крім губернаторів двох областей в переговорах також брав участь мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте такожСША і ЄС обговорюють план дій на випадок подальших дій Росії - Нуланд

Як повідомили в обласній адміністрації, сторони обговорили поточну ситуацію як в Україні, так і в регіоні зокрема. Керівник Одещини зазначив, що ситуація в регіоні спокійна і контрольована, сепаратистські настрої практично відсутні. Він підкреслив важливість поліпшення соціально-економічного становища населення для підтримки стабільності.

«В Одеській області живуть толерантні та спокійні люди. Але це не означає, що ми можемо дозволити розвиватися сепаратистським настроям. Люди хочуть жити в єдиній Україні і ніде більше. Це однозначно», - сказав Палиця.

Відповідаючи на питання Нуланд щодо можливості подолання корупції та сприяння в цьому центральній владі, ояільник Одещини висловив упевненість в тому, що є можливість для подолання корупції на місцевому рівні і тоді Одеський регіон стане ще більш привабливим для іноземних інвесторів.

«У нас вже були зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини, Норвегії та Литви, і ми підкреслили, що Одеса відкрита для інвестицій. Співпраця з іноземними інвесторами буде проходити виключно в правових рамках. Щодо національного рівня, то все має змінитися з приходом до влади нового Президента України», - заявив Палиця.

У свою чергу голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації зазначив, що боротьба з корупцією має починатися з керівництва держави.

«Необхідно змінити систему, створити умови для нормальної роботи, дати гідну заробітну плату, соціально підтримувати і захищати найбільш вразливих наших співгромадян. Все це та інші прозорі заходи і заходи нівелюють корупційну складову», - упевнений Коломойський.

Помічник Держсекретаря США підтвердила, що керівництво її країни підтримує позитивні зміни в Україні і центральна влада взяла курс на подальшу стабілізацію, особливо на сході країни. Вона також повідомила про перспективу здійснення економічної місії американських інвесторів восени поточного року.

Після офіційної зустрічі Нуланд відвідала муніципальний спортивно-оздоровчий табір «Вікторія». Там вона подарувала дітям - сиротам, які зараз там відпочивають, три ящики м`ячів посиленою фактури - спеціально для гри на асфальтованій поверхні.У ході неформальних контактів Нуланд розповіла, що Одеса для неї - близьке і рідне місто. На початку 80-х років ХХ століття вона працювала з обміну вожатою в піонертаборі «Молода Гвардія». А ще її родичі - бабуся і дідусь - виїхали до Америки на початку ХХ століття з Бессарабії.