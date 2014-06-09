Прикордонники затримали начальника потяга за підозрою в зв'язках з терористами

За словами заступника командира прикордонного загону «Мелітополь» Сергія Гульчака, «при огляді у начальника потяга, який прямував із Сімферополя в Донецьк, було виявлено 8 ящиків з медикаментами, в яких знаходилися стерильні бинти, сильнодіючі знеболюючі засоби, в тому числі і наркотичні препарати. Словом, все те, що необхідно при наданні першої допомоги тяжко пораненим», передає 5 канал.

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За його словами, «цей вантаж, який, незважаючи на ретельне маскування, був знайдений, викликав підозру у прикордонників. Занадто очевидне його призначення». «Тому було прийнято рішення вилучити медикаменти, а начальника потяга затримати і передати співробітникам СБУ», - зазначив заступник начальника прикордонного загону.