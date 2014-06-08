СБУ затримала двох громадян України, які за завданням спецслужб РФ готували диверсії

Як повідомили УНІАН у Прес центрі СБУ, «вказані особи є сталими зв’язками раніше затриманих колишніх співробітників ГУ МВС України в АР Крим, які за завданням та під контролем спецслужб РФ готували низку акцій диверсійно-підривного характеру стосовно нашої держави».Читайте такожСБУ спіймала терористів, які планували напад на прикордонний відділ "Амвросіївка"

За інформацією СБУ, протягом березня-червня цього року зловмисники скуповували зброю та боєприпаси, а також компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

«Під час обшуків за місцями тимчасового помешкання затриманих виявлено холодну та вогнепальну зброю (штик-ніж і 2 пістолети іноземного виробництва) та набої, а також ручну гранату Ф-1», - зазначається у повідомленні.Читайте такожСБУ затримала організатора поставок зброї та боєприпасів із Росії для терористів на Донбасі

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України матеріали стосовно правопорушення скеровані до слідчих органів внутрішніх справ за підслідністю.

Наразі вирішується питання щодо обрання вказаним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наголосили в СБУ.