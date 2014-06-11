Нелегітимний "віце-прем'єр" Криму Темиргалієв подав у відставку - ЗМІ

Окупаційна влада Криму прийняли відставку Рустама Темиргалієва з посади "першого віце-прем'єра" півострова, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими, нелегітимна влада АРК 16 березня 2014 року провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% громадян, які брали участь у ньому, проголосували за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.Читайте такожВлада Криму сказала, за скільки готова купувати воду в України

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Костянтинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

США, Євросоюз, Канада, Японія й інші країни відмовилися визнавати результати референдуму і застосували ряд санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.