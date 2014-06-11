Окупанти в Севастополі приймуть біженців з "правильними думками та настроями" з Донбасу

У Севастополі створюється перший табір для біженців з південного сходу України на 250 місць, заявив Сергій Меняйло, який вважає себе «в. о. губернатора» Севастополя , повідомляє Крым.Реалии.

«У Севастополі організована система обліку та працевлаштування біженців з півдня та сходу України. У нас вже понад 1100 біженців. Дві школи-інтернату заповнені. Урядом Росії вчора ухвалено рішення, вказівку міністру МНС дано - ми будемо розгортати наметові табори тимчасового перебування», - сказав Міняйло.

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За його словами, з федерального бюджету виділятимуться по 250 рублів на кожну людину щодня, а всі біженці будуть проходити перевірку, перш ніж потраплять до наметових таборів тимчасового утримання.

Раніше, рішенням кримського нелегітимного «парламенту» була створена комісія у справах біженців, яка займатиметься прийом та перебування біженців з Донецької та Луганської областей.

У той же час, в так званому кримському «уряді», заявляючи про потік біженців зі східних регіонів України, де проходить антитерористична операція, висловили побоювання, що під виглядом біженців півострів заполонять люди з «неправильними думками та настроями».