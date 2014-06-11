В Єнакієвому бойовики захопили вісім міліціонерів і автомобіль патрульно-постової служби

Вісім співробітників Єнакіївського міськвідділу міліції були затримані увечері 10 червня бойовиками Безлера. Міліціонерів відвезли в один із захоплених будівель або УВС, або УБОЗ, повідомляє gorlovka.ua.Читайте такожЗМІ: Бойовики з "ДНР" викрали міліціонерів, які зробили зауваження підліткам зі спиртними напоями

Причина затримання дільничних інспекторів та оперуповноважених карного розшуку та УБОЗу не повідомляється.

Крім цього, був захоплений службовий автомобіль патрульно-постової служби.