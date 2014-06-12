Україна може одержати безвізовий режим з ЄС до кінця року – Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ми будемо готові перейти на безвізовий режим до кінця року, але це залежатиме від виконання завдань, визначених у першій фазі візової лібералізації».Читайте такожУ ЄС ще не прийняли рішення про перехід України до другої фази візової лібералізації - Томбінський

За словами Томбінського, введення безвізового режиму безпосередньо не пов'язане з Угодою про асоціацію і не належить до виняткової компетенції Європейської комісії, а залежить від рішення країн-членів ЄС.

Він також повідомив, що країни-члени ЄС почали оцінювати рекомендації Єврокомісії щодо впровадження безвізового режиму минулого тижня.

«Попередні оцінки позитивні, але рішення поки що не ухвалене», - сказав Томбінський.