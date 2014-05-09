Євросоюз спростив отримання шенгенських віз для українців

Євросоюз скоротив перелік документів, необхідних українцям для отримання шенгенської візи.

Про це заявив директор департаменту інформації Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс, повідомляє "Сегодня".

"29 квітня Європейською комісією було затверджено список документів, який повинен подаватися громадянами України до консульських установ держав-членів Європейського Союзу на території України для оформлення віз", - заявив Перебийніс.

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За його словами, "цей список передбачає надання громадянами України при оформленні шенгенської візи чотирьох документів, які підтверджують мету поїздки, джерело доходів в Україні, наявність коштів для здійснення поїздки, підтвердження наявності житла під час перебування в країнах шенгенської зони".

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Він також підкреслив, що в українському МЗС позитивно оцінюють цей крок з боку європейської сторони і розраховують на збільшення кількості багаторазових віз терміном дії від 3 до 5 років.