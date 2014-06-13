Терористи поранили 14-річного хлопця і розстріляли його сім'ю - журналіст

На очах 14-річного хлопця бойовики вбили його сестру і батька. Самого хлопця поранило осколком від гранати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами журналіста, хлопчика привезли лікування в Дніпропетровськ.

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"Тільки що у Дніпропетровськ прибув вертоліт з пораненими. Серед поранених дитина - 14 років. Осколкові поранення від вибуху гранати. В одному з селищ Донецької області сьогодні вранці терористи розстріляли звичайну сім'ю простих людей. На очах хлопця бандити "ДНР" вбили його батька і сестру. У лікарню прибув психолог. Проведена операція, життя хлопчика поза небезпекою... А от як врятувати розстріляну душу?" - пише Бутусов.