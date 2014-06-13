Україна, Молдова та Грузія підпишуть Угоди про асоціацію з ЄС 27 червня у Брюсселі

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам представник Єврокомісії Піа Аренкілде Хансен.

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За її словами, „церемонія підписання угод з Україною, Молдовою та Грузію відбудеться 27 червня у Брюсселі. Це вже найближчими днями”.

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Хансен звернула увагу на телефонну розмову, яка відбулася у четвер між президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу та президентом України Петром Порошенком. „Вони говорили про ситуацію в Україні. Президент привітав прямий контакт Порошенка з президентом Путіним та закликав Росію виконати зобов’язання щодо деескалації ситуації в Україні”, - сказала Хансен.