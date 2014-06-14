Глава СБУ: бойовики отруєні російською ідеологією євроазіатського фундаменталізму

Бойовики, що діють на сході України, отруєні російською ідеологією євроазійського фундаменталізму та впевнені, що на території України потрібно знищувати українців.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив в ефірі програми «ШустерLive» на Першому національному.

За його словами, в Україні ведеться спланована цинічна війна нової форми – гібридна війна. “Головна її складова – це інформаційна війна, промивка мозку жителяям Луганщини і Донеччини. А колишні злочинці у владі, від екс-президента до командувача Внутрішніх військ, на території РФ проводять мобілізацію, проплачують бойовиків і зброю, створюють терористично-мародерські органіції та присилають їх воювати проти власного народу”, - сказав Наливайченко.

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Він зазначив, що лідери незаконних озброєних формувань, що діють в Україні, отруєні ідеологією євроазійського фундаменталізму. “Вони виростили ціле покоління російських військових, які впевнені, що на території України потрібно знищувати українців – тих, які мають іншу думку та спосіб життя, ніж у їхній профашистській євразійській уяві. Небезпека в тому, що це сповідується як нова хвиля православ’я – православний фундаменталізм. Це небезпечна ідеологія, яка використовується у цій гібридній війні”, – сказав голова СБУ.

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Наливайченко наголосив, що групи, які готують диверсантів на сході України, діяли там уже кілька років за сприяння попередньої влади. Зараз Служба безпеки України щодня працює над знешкодженням терористів і бойовиків. Наливайченко повідомив, що 13 червня в Києві був затриманий посланець ватажка терористів з Горлівки, який мав завдання підірвати Київське водосховище та електромережу.

Загалом, за його словами, на сьогодні за рішенням судів за гратами перебувають 12 громадян РФ та 80 громадян України та інших країн, які причетні до тероризму і шпигунства.