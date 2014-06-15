За ніч бойовики двічі обстріляли Луганський аеропорт - Тимчук

За минулу ніч терористи двічі обстріляли Луганський аеропорт, зайнятий силами АТО.

Про це керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», за минулу ніч терористами був двічі обстріляний Луганський аеропорт, зайнятий силами АТО.

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"Обстріл проводився з автоматичного гранатомета АГС-17, встановленого на автомобілі, з великої дистанції. Силовики відкривали у відповідь вогонь", - пише Тимчук.

За його словами, серед українських військовослужбовців втрат немає, а про втрати бойовиків немає даних.

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"Також українських солдатів і офіцерів, які контролюють Луганський аеропорт, дуже розвеселило повідомлення російського телеканалу Russia Today з посиланням на «прес-секретаря міноборони ЛНР» про те, що мав місце «бій між розміщеними на території аеропорту українськими аеромобільними частинами, одна з частин - дніпропетровська - підняла прапор Росії». Українські силовики попросили передати полум'яний привіт пропагандистам Путіна, які приголомшують світ своєю нездоровою фантазією", - додав Тимчук.