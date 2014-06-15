НАТО зробило супутникові знімки, які підтверджують перебування танків РФ біля кордону з Україною

Як повідомили «Голосу Америки» джерела в НАТО, на знімках чітко видно, як конвой з 3-х танків входить на територію східної України. До цього вони перебували на військовій стоянці під Ростовом, на якій є не менше 10 танків Т-64, які були зняті з озброєння, однак все ще залишаються в робочому стані.

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«Хоча танки не мають чітких російських відміток, представники НАТО і США не сумніваються в їх походженні. Сам факт, що немає будь-якого маркування нагадує тактику Росії в Криму », - відзначають в НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що кілька російських Бтрів і танки перетнули кордон з Україною через захоплені терористами прикордонні пункти пропуску.

Один з лідерів терористівДенис Пушилин підтвердив отримання від Росії 3-х танків. В ефірі російського державного телеканалу «Росія 24» він заявив, що танки «дають надію захистити місто». 13 липня керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук заявив, що українські силовики підбили 2 танки, які раніше прибули з Росії в розпорядження бойовиків.