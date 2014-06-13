Танки, які потрапили в Україну з Росії, знищить українська авіація

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, 2 танки, які вчора прибули на територію України з Росії, в даний час знаходяться в районі селища Часів Яр Артемівського району. "Вони в несправному стані і далі не йдуть. Ті люди, які ними керували, за нашими даними, є громадянами Росії", - повідомив Антон Геращенко.

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Радник глави МВС звернувся до людей, які керували цими танками: "Рекомендую для спасіння ваших життів покинути дані танки, оскільки вони у будь-якому випадку будуть знищені з повітря найближчим часом. Збережіть своє життя".

Як розповів Антон Геращенко, танки, які "прибулі з боку Росії раніше належали збройним силам України та базувалися в Криму. Їх перекинули з Криму по морю в Росію, а звідти вони перейшли кордон з Україною".

Як повідомляв УНІАН, керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук заявив, що українські силовики підбили 2 танки, які раніше прибули з Росії в розпорядження бойовиків.

12 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що кілька російських БТРів і танки перетнули кордон з Україною через захоплені терористами прикордонні пункти пропуску.

Один з лідерів терористів Денис Пушилін підтвердив отримання від Росії 3 танків. В ефірі російського державного телеканалу "Росія 24" він заявив, що танки "дають надію захистити місто".