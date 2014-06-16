Порошенко вимагає, щоб депутати-сумісники визначилися з місцем роботи
Президент Петро Порошенко попросив депутатів, які суміщають виконання повноважень у Верховній Раді із роботою в інших структурах, визначитися, де вони хочуть працювати.
Як повідомляє прес-служба Президента, про це йшлося на зустрічі глави держави із керівниками парламентських фракцій.
"Депутати-сумісники мають найближчим часом визначитися і прийняти рішення, де саме вони залишаються працювати", - підкреслив президент.
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У прес-службі зазначили, що зараз суміщають депутатство із посадами перший заступник глави Адміністрації президента Геннадій Зубко, в. о. заступника глави АП Андрій Сенченко, голови обласних державних адміністрацій Закарпатської - Валерій Лунченко, Херсонської - Юрій Одарченко, Одеської - Ігор Палиця, Львівської - Ірина Сех, Сумської - Володимир Шульга, а також перший заступник Ялтинського міського голови Сергій Брайко та голова правління АТ "Ощадбанк" Андрій Пишний.