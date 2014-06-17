Аваков заперечує застосування силами АТО фосфорних бомб

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МВС України Арсен Аваков.

За його словами, він має в своєму розпорядженні запис розмови одного з лідерів так званої "ДНР" з російською стороною, де він просить передати осколок фосфорної бомби.

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До того ж Аваков спростував інформацію про те, що сили АТО спеціально перебили водогони і перешкоджають ремонту, сприятливому відновлення подачі води в Слов'янську-Краматорську-Дружківці-Костянтинівці - Донецьку.

"Другий день за розпорядженням Президента і прем'єра сили АТО припинили вогонь в районі Семенівки біля Слов'янська - даючи можливість технікам провести ремонт і відновити подачу води в міста Донбасу", - пояснив міністр.