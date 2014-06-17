Соболєв розповів, що необхідно зробити для розпуску парламенту

Керівник фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв наголошує, що парламент не може саморозпуститися і цього тижня буде доопрацьовано новий законопроект щодо виборів до ВР на пропорційній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соболєв сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів щодо ініціатив УДАРу про саморозпуск парламенту.

“Конституція не передбачає саморозпуску парламенту”, - наголосив депутат і нагадав про три підстави, які передбачають розпуск парламенту: відсутність коаліції, неможливість сформувати уряд та відсутність роботи парламенту”.

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Соболєв підкреслив, що лише це є підставами для розпуску парламенту, рішення про яке ухвалює президент після консультацій з головою парламенту та голова фракцій.

“Набагато важливіше зараз негайно ухвалити “пропорційний” закон. Бо на жаль ці 4 законопроекти, які зараз внесені в парламент — це прихована мажоритарна система. Ми вважаємо, що треба ухвалити “пропорційний” закон”, - наголосив депутат.

Він зазначив, що такий законопроект зараз розробляється і проводяться консультації між депутатами. Таким чином, вважає Соболєв, “буквально цього тижня остаточний текст буде погоджений і внесений на розгляд Верховної Ради”.

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Після цього, на думку Соболєва, ключовим питанням лишається вирішення ситуації у Донецькій і Луганській областях. “Тільки по завершенню першого етапу переговорів, які повинні пройти в рамках країн — гарантів, ми можемо приймати рішення про подальшу долю парламенту”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція “УДАР” запропонувала народним депутатам ухвалити рішення про саморозпуск парламенту.

“Ми пропонуємо ухвалити постанову, в якій оголосити про саморозпуск Верховної Ради України та звернутися до президента України з пропозицією призначити дострокові парламентські вибори у визначені Конституцією строки. А тим часом напрацьовувати виборче законодавство, перейти до пропорційної системи, щоб обрати склад парламенту, який відповідатиме позиціям суспільства”, - наголосив голова фракції “УДАР” Віталій Ковальчук.