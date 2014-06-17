Кілька тисяч харків'ян приїхали до аеропорту зустрічати Кернеса

На площі перед Міжнародним аеропортом “Харків” для зустрічі міського голови Геннадія Кернеса, який сьогодні повертається з лікування в ізраїльській Хайфі, зібралося кілька тисяч людей.

Як передає кореспондент УНІАН, люди стоять навпроти терміналу аеропорту. Вони тримають національні прапори, прапори Харкова, жовто-сині кульки та транспаранти з написами: “Верили и ждали”, “Спасибо за мир и спокойствие на Слобожанщине”, “Кернес наша опора”, “Кернес! Харьков! Украина!”.

Велика кількість людей у цей час також добирається від найближчої станції метро “Проспект Гагаріна”. На під'їзних до аеропорту дорогах спостерігаються пробки. Біля віп-терміналу встановлена телевізійна апаратура, великі екрани та звукопідсилювальна техніка.

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За словами телевізійників, прес-конференція, яку Кернес проведе одразу після приземлення, буде транслюватися на кількох харківських та всеукраїнських телеканалах, а також на одному з російських. Охорону громадського порядку на території аеропорту та під'їзних дорогах забезпечують велика кількість працівників міліції. У віп-терміналі присутні особиста охорона Кернеса, чиновники та депутати Харківської міськради. Зустрічають мера також представники духовенства.

За попередньою інформацією літак Кернеса має приземлитися у харківському аеропорту близько 15.00.