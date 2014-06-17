Рада призначила на 26 жовтня вибори мерів у 10 містах

Верховна Рада призначила вибори 10 міських голів на 26 жовтня цього року.

Рішенням парламенту призначені вибори міських голів Ірпіня (Київська область), Вугледару та Кіровського (Донецька область), Малина (Житомирська область), Полонного (Хмельницька область), Городенки (Івано-Франківська область), Почаєва (Тернопільська область), Ічні (Чернігівська область), Сарн (Рівненська область), Любомля (Волинська область).

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