Рада призначила на 26 жовтня вибори мерів у 10 містах
17:18, 17 червня 2014Політика
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Верховна Рада призначила вибори 10 міських голів на 26 жовтня цього року.
Верховна Рада призначила вибори мерів 10 міст / фото УНІАН
Рішенням парламенту призначені вибори міських голів Ірпіня (Київська область), Вугледару та Кіровського (Донецька область), Малина (Житомирська область), Полонного (Хмельницька область), Городенки (Івано-Франківська область), Почаєва (Тернопільська область), Ічні (Чернігівська область), Сарн (Рівненська область), Любомля (Волинська область).
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